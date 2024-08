Tutti i bambini nella foto e molti altri sono stati uccisi | l’eccidio di Tavolicci

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 15 agosto 2024) In pochi conoscono la storia deldi, ma si tratta di fatto della più grande strage nazifascista avvenuta in Romagna, con 64 civili, tra cui 19al di sotto dei 10 anni. Nelle scorse settimane la giornalista Nicoletta Verna ha condiviso un post per ricordare le vittime deldi, e partendo da questo post abbiamo ricostruito la terribile storia di quella strage, una strage di cui effettivamente si parla molto poco.diè avvenuto il 22 luglio del 1944, precisamente ottant’anni fa, presso il piccolo e isolato borgo di(in provincia di Forlì-Cesena), dove il IV Battaglione di volontari di polizia italo-tedesca ha ucciso 64 persone, di cui 19 eranosotto i 10 anni, tra cuiquellicondivisa nel post di Verna (datata 12 maggio 1944, due mesi prima della strage).