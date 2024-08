La ricotta è la nuova ossessione della Generazione Z | Una volta la odiavo poi ho capito che la stavo mangiando male Boom di vendite nei supermercati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Laè il nuovo trend alimentareZ. Accantoniamo il detto del “prezzemolo che sta bene con tutto”. Perché sì, in queste settimane è laa far ricredere e sbizzarrire moltissimi creator di TikTok. “La maturazione è la consapevolezza che laè in realtà buona“, è il commento di una tiktoker 21enne che ha recentemente cambiato opinione sul sapore del latticino. Un passaggio da ‘zero a cento’ che vede come protagonista l’inventiva culinaria degli utenti sul web. Ricette, ricette ed ancora ricette. L’importante, quando si parla di tendenze virali sui social, è sempre estrapolare il contesto, il luogo ed i motivi d’origine che si celano dietro a fenomeni così ad ampio raggio. In questo caso la ‘-mania’ è spopolata all’estero, più precisamente in Inghilterra.