In Premier gli abbonamenti per lo stadio costano sempre di più | ridotte le agevolazioni per anziani giovani e persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024) Andare alloa vedere le partite diLeague èpiù un lusso. Si registrano aumenti degliche hanno portato i tifosi a ribellarsi. Ne parla il Telegraph: “Quattro anni sono un periodo lungo nel calcio, ma molti tifosi dellaLeague ricorderanno ancora le parole entusiastiche dei dirigenti e dei responsabili dei club durante la pandemia di Covid. Non si è mai parlato dei tifosi in termini così entusiastici come quando non è stato permesso loro di assistere alle partite. In tutto il Paese, ai tifosi è stato ripetutamente detto che erano la linfa vitale del gioco e l’essenza stessa dei loro club. Il calcio, come si suol dire, non è nulla senza i tifosi, e l’industria in generale ha detto chiaramente che non vedeva l’ora di riavere questi sostenitori nei loro campi”. Ora però le cose stanno diversamente.