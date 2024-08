Idonei concorso straordinario 2020 | noi esistiamo ancora! Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 15 agosto 2024) inviata da prof. Giovanni Cianciaruso - Gent.Le Redazione, sono un docente precario insegno diritto ed economia (cdc A046) e sono inserito nelle GM21 del(D.D. 510/), questa mattina io ed altri docenti inclusi nella medesima GM abbiamo appreso increduli e con amarezza che non parteciperemo alle immissione in ruolo 2024/25 in quanto sono stati inseriti solo i vincitori, ossia coloro che sono rientrati nei posti messi a bando! L'articolo: noi