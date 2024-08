I vip a Ferragosto | dalla tavolata di Antonella Clerici a Michelle Hunziker con l’inseparabile amica in montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Acque cristalline, sabbia dorata. Ma anche trekking ino una reunion a bordo piscina. Anche quest’anno i vip lombardi stanno condividendo con i loro follower gli scatti della vacanze. A partire da Chiara Ferragni, che da alcuni giorni si trova in Grecia, nell’amata Mykonos, in compagnia delle sorelle e della madre, che sono i suoi punti fermi, in un anno decisamente turbolento. Se Ferragni ha scelto la Grecia, il suo ex compagno Fedez è invece da qualche giorno in Sardegna, altra meta gettonatissima. Pervacanze in. Per augurare buonai suoi follower la conduttrice di casa a Milano ha scelto uno scatto con l’di sempre, Serena Autieri, altro volto noto al grande pubblico.