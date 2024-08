Grandi novità di Disneyland Paris in arrivo tra il 2025 e il 2026 | World of Frozen una nuova area dedicata a Il Re Leone e spettacoli notturni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – La data di apertura dellaLandnel, la costruzione di unaispirata a Il Ree un nuovo spettacolo notturno ina Gennaio. Sono queste leinnei due Parchi Disneynaldannunciate in occasione della convention D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si è svolta in California. Parata di Star aguarda le foto Lapiù attesa è la realizzazione di unaLand ispirata a Il Re, che verrà costruita dopo l’apertura prevista neldiofa Disney Adventure