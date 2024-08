Firenze al museo degli Innocenti arriva Willy Guasti per ‘La scienza dei Pokémon'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 - Nuovo appuntamento nelle sale di ‘Yokai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi’, la mostra in corso al, dove sabato 17 agosto alle 16, divulgatore scientifico amatissimo sul web e fondatore di Zoosparkle, uno dei progetti dedicati ad animali, evoluzione e paleontologia più seguiti in Italia, per tenere l’incontro Ladei. Un appuntamento che porterà grandi e piccoli a scoprire quanto le coloratissime creature nate dall’immaginazione di Satoshi Tajiri abbiano in comune con il mondo della. Era il 1996 e il mercato dell’intrattenimento stava per cambiare per sempre con la pubblicazione dei primi videogiochi dei. Da allora i mostriciattoli tascabili ne hanno fatta di strada, diventando il franchise più redditizio di sempre.