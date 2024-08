Opera cantiere bloccato in piazza Di Vittorio | Viviamo da mesi tra topi e degrado

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Milano) – Cantieri come inno al, lavori che partono e che non hanno una data di scadenza e tanti problemi per commercianti e residenti. Stiamo parlando della riqualificazione diDi, i cui lavori erano partiti il 25 marzo scorso. Ma a maggio, durante lezioni di scavo, è stato trovato un terreno argilloso, non rilevato durante le fasi di indagine geologica. Sono stati pertanto effettuati campionamenti per procedere con le analisi di laboratorio. Il 3 giugno l’esito delle analisi ha definito il materiale come non pericoloso. Finalmente sembrava tutto a posto. Ma il 3 luglio durante i nuovi scavi sono stati rinvenuti materiali derivanti da demolizione di natura mista, contenenti plastica, ferro, legno e grossi blocchi di calcestruzzo.