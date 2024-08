L’appello alla Rai affinché dedichi al carcere l’attenzione che non gli dà la politica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Europa Radicale ha inviato nei giorni scorsi una lettera aperta ai vertici della Rai per chiedere uno “Speciale carceri” da programmare in prima serata. C’è una ragione non solo umanitaria ma pienamenteper cui il servizio pubblico dovrebbe occuparsi di questo tema. Non per un sentimento di mera solidarietà con chi è costretto a subire condizioni di detenzione «angosciose e indecorose» (come le ha definite Sergio Mattarella). Ma per rendere effettivo il principio del conoscere per deliberare, cioè per offriregeneralità dei cittadini italiani un’informazione onesta sugli effetti dellapenale e penitenziaria perseguita negli ultimi anni dalle più svariate maggioranze e per sottoporre i decisori pubblici a un giudizio popolare più informato e consapevole sulla condotta di Governo e Parlamento.