La psicologa delle Farfalle | A Parigi nessuna rivalsa ho trovato un gruppo sano E i pm ‘graziano’ Maccarani

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Desio (Monza) – “Se l’atleta sta bene, in primis dal punto di vista mentale, rende bene. Con un grande lavoro di squadra, lo abbiamo dimostrato”. Marcella Bounous, pedagogista edi massimo livello, è la “professionistaemozioni“ che nell’ultimo anno e mezzo ha seguito da vicino il percorsoverso. Da quando la Federazione, dopo la bufera per le denunce per presunti abusi e maltrattamenti psicologici da parte della direttrice tecnica Emanuela(è di ieri la notizia che la Procura ha chiesto l’archiviazione del caso per lei e per l’assistente Olga Tishina), ha scelto lei “per vigilare sul rapporto tra atleti e tecnici presso la predetta Accademia – aveva spiegato la stessa FGI – segnalare senza indugio eventuali anomalie e relazionare ogni sessanta giorni al Commissario circa l’attività svolta”.