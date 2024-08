Ius soli è scontro Lega- Forza Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il dibattito infuoca la scena politicana:si trovano nuovamente in antitesi sul tema dello ius. Infatti, in una nota pubblicata con grande risonanza sulla loro pagina Facebook, laha messo in chiaro la propria posizione: “La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (prima in Europa con oltre 230 mila cittadinze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano. Non c’è nessun bisogno di iuso scorciatoie.” A corredo della nota, è stata alta una foto di Antonio Tajani ed Elly Schlein, simboli dei due schieramenti, ma la tensione resta palpabile. Viene citato un articolo di Repubblica che riporta il rilancio del PD sullo iuse presenta l’apertura diverso un nuovo approccio: “Un testo sulla cittadinanza basato sugli anni di studio”.