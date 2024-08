Devo ridarvi la linea Panico in piena diretta tv l’annuncio choc del conduttore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Scusate mifermare”. Paura inper il celebre meteorologo della televisione. L’uomo è stato costretto a interrompere la trasmissione e a cedere inaspettatamente laa un’altra collega. Il noto volto ha accusato infatti un improvviso problema di salute. L’inconveniente è capitato proprio nel corso delle previsioni meteo, una delle trasmissioni più seguite in queste giorni in televisione a causa del grande caldo. Nonostante il terribile momento vissuto, ilè riuscito a gestire la situazione con grande sangue freddo e professionalità. Quando ha capito che qualcosa in lui non andava bene, ha avvisato subito i telespettatori e la regia. Poi è sparito dall’inquadratura. Tanta preoccupazione e grosso spavento sia studio che tra il pubblico a casa. Leggi anche: “È giusto che sappia”.