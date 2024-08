Borsa | l' Europa sale e guarda agli Stati Uniti brilla Ubs

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'inflazione degli. I mercati da un lato attendono le prossime decisioni delle banche centrali sul to dei tassi, e dall'altro temono un inasprimento delle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro si rafforza e passa di mano a 1,1006 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%.Londra (+0,4%), dopo l'inflazione in crescita sotto le attese, con la sterlina in calo sul dollaro e sull'euro. Positive anche Parigi (+0,5%), Francoforte e Madrid (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dalle banche (+0,3%), con Ubs (+2,1%) chedopo i conti, e le assicurazioni (+0,2%). In aumento l'energia (+0,3%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti guadagna lo 0,6% a 78,8 dollari al barile e il Brent si attesta a 81,1 dollari (+0,6%).