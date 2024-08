72 SAGRA DELLA PORCHETTA DI ARICCIA

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Torna ladi. Edizione numero 72 per quello che è uno degli eventi più attesi dei Castelli Romani. Dal 30 agosto al 1 settembre il paesino dei Castelli si trasformerà nel punto di riferimenti per gli amanti. Lasi svolge la prima domenica di settembre a partire dal 1950. Una pietanza prodotta secondo fasi di lavorazione gelosamente custodite di generazione in generazione; il prodotto IGP trova la sua festa in PiazzaCorte, dove vengono allestiti banchi e luminarie e dove i commercianti portano vesti appartenenti alla tradizione tipicamente ariccina. Il momento culminantesaga avviene nel pomeriggio, quando in maniera del tutto gratuita, vengono distribuiti panini generosamente farciti con un ingrediente, laappunto, la cui scorza è croccante ed il cui interno è succulento e riccamente speziato.