Tributo ai Pooh Zuccarello foiade e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilaia Castro per la festa “Ferragosto in piazza”, la festa allodi Nembro, lea Somendenna, l’inizio della sagra dell’Assunta a Grumello de’ Zanchi,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 23 agosto. Ecco gli appuntamenti.alle 21.15 all’Arena Santa Lucia averrà proposta la visione del film “Io e Sissi”.alle 21.15 all’Esterno Notte averrà proposta la visione del film “La chimera”. Sino al 18 agosto a Borgo Santa Caterina () prosegue la Festa dell’Apparizione. Ecco il programma. Martedì 13 agosto Ore 07:30 e 09:00 – SS. Messe in Santuario con predicazione. Ore 17:00 – S. Messa in Santuario. Ore 20:30 – Recita del Rosario dei Sette Dolori della Vergine. Mercoledì 14 agosto Ore 07:30 e 09:00 – SS. Messe in Santuario con predicazione.