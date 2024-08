Nadia Toffa 5 anni fa moriva la conduttrice tv | nel post delle Iene il suo ballo al tramonto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) "5senza te. Ciao”. Sono le parole pubblicate sui social da Le, la popolare trasmissione televisiva di cui, morta a quarant'il 13 agosto del 2019, era unainviate una più conosciute e apprezzate. Nelun video personale, dai toni malinconici: la giornalista ebresciana, balla in controluce, in uno splendidosul mare, eppure la sua figura è alquanto riconoscibile. La sua lotta contro il cancro, per la vita, la sua battaglia pubblica a sostegno di tutti coloro che stavano affrontando una malattia oncologia, per spronarli a mantenere il sorriso, il monito lanciato a chi non è malato, di ‘cogliere ogni attimo’ e vivere appieno il tempo che ci è dato, rilanciata migliaia di volte, questa volta lascia il passo ad un’atmosfera più intimistica ed emozionale.