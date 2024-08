Incendi Greciauna vittima vicino Atene

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 8.38 Unaper i violentiche da domenica scorsa investono la periferia nord-orientale di. Il corpo, probabilmente di una donna 60enne, è stato trovato a Patima Halandriou, comune i cui 70.000 abitanti sono stati in parte evacuati ieri. Centinaia di vigili del fuoco stanno combattendo fiamme alte fino a 25 metri per un fronte di fuoco di circa 30 km. Le autorità greche hanno chiesto aiuto all'Europa. Un primo contingente di 91 soccorritori è partito dalla Francia diretto in Grecia.