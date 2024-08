Giù le mani da Conte! | Certa stampa napoletana peggio del Burundi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024)attacca: i tifosi azzurri insorgono. L’appello per un giornalismo degno di Napoli e della sua squadra. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – “Facit ‘e brav!”, gridano i tifosi azzurri. Ma non è rivolto ai giocatori, bensì a una parte dellapartenopea che sembra aver perso la bussola. Mentre il mercato del Napoli vive giorni cruciali, c’è chi preferisce giocare al piccolo Grande Fratello, lanciando sondaggi su presunte dimissioni di. Ma il mister non si tocca, e i napoletani doc lo sanno bene. Brescianini, la verità dietro il “colpo mancato” L’affare Brescianini? Un giallo degno di Maurizio de Giovanni. Ma la verità è più semplice del previsto: Cajuste che non va al Brentford, la lista che si blocca, l’Atalanta che si infila. Chiamatela beffa se volete, ma di certo non è colpa di nessuno. Eppure c’è chi grida al fallimento.