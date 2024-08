Due nuovi cani poliziotto Ecco Diesel e Gargamel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Dueagenti saranno assegnati, da venerdì, all’ufficio Volanti della Questura. Due agenti davvero speciali: pelosi e a quattro zampe. Si tratta di, due giovani pastori tedeschi che, assieme ai loro conduttori, l’agente scelto Damiano e l’agente Alessandro, per la prima volta per ques’ufficio così capillare nel controllo del territorio, prenderanno servizio con i colleghi ‘umani’ subito dopo Ferragosto. I due cagnoni, che hanno già frequentato e superato a brillanti voti il loro corso d’addestramento, saranno impegnati nei servizi di ordine pubblico; il loro sarà un lavoro in ottica di prevenzione, che prevede attività di pattugliamento e l’impiego in caso di esigenze di ordine pubblico.