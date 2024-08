Conflitto Ucraina Russia ultime notizie | Putin chiude i negoziati e accusa di guerra per procura

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) La tensione nel comparto russo-ucraino non va in vacanza e continua a crescere, con nuovi episodi che aggravano ungià drammatico. Nell’ultima ondata di attacchi, i droni russi hanno colpito infrastrutture civili nella regione di Chernihiv, senza fortunatamente causare vittime. Intanto, la centrale nucleare russa di Zaporizhzhia è al centro di polemiche, dopo un incendio su cui l’Aiea non è riuscita a far veramente luce. Sul fronte diplomatico, Vladimirla porta a qualsiasi trattativa,ndo l’Occidente di orchestrare unaperattraverso l’. Le ripercussioni si fanno sentire anche sui mercati energetici, con il gas e il petrolio in rialzo, mentre Kiev rivendica nuovi successi militari nella regione di Kursk. A complicare ulteriormente la situazione, uno scandalo di corruzione coinvolge un alto funzionario ucraino.