Basta fa male Dio perché? Emanuela Orlandi reso pubblico l’audio delle torture della 15enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) “, mi sento. Fa. Dio, perchè?”. Questo uno degli estratticassetta pubblicata dal Fatto Quotidiano, al quale è stato concesso da Pietrodi ascoltare la voce di quella che potrebbe essere. Il padre, che aveva avuto l’occasione di ascoltare la registrazione, aveva detto di aver riconosciuto proprio la figlia in quelle parole disperate, soprattutto in un passaggio dove la si sente dire: “Per favore, mi lasci dormire adesso?”.Leggi anche: Mens insana in corpore sano: Vannacci e il futuro dello sport italiano Una registrazione che getta nuove, pesanti ombre su uno dei casi più misteriosi e discussi nella storia del nostro Paese. Proprio ora che il caso è stato riaperto: tre procure stanno indagando sulla scomparsa: quella romana, quella vaticana e la commissione bicamerale d’inchiesta.