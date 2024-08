Uomini e donne Roberta Di Padua fa chiarezza sul rapporto con Alessandro Vicinanza | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 12 agosto 2024)Disono tra le coppie uscenti dipiù chiacchierate dai telespettatori nel corso delle vacanze estive e in vista della nuova stagione del trono over 2024-2025.Diaprono all’interrogativo sulle sorti del loro amore: si sono lasciati? La dama ex rivale di Ida Platano lancia da giorni dei messaggi via social che infiammano la curiosità sui rapporti intercorrenti tra gli ex volti al trono over della trasmissione. Ma ecco che arriva anche una prima risposta all’interrogativo sulla storia d’amore. GossipDisi sono lasciati? Mentre si infiamma il gossip che vedrebbe il suo amore conin crisiDilancia un nuovo messaggio tra le Instagram stories, sibillino.