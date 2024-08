Termini Imerese salvi i 540 lavoratori ex Blutec dopo 12 anni | firmato l’accordo quadro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si conclude positivamente12la vicenda degli ex dipendentidi, grazie alla firma di un accordotra i commissari straordinari, l’Inps, il gruppo Pelligra, le organizzazioni sindacali e la Regione Sicilia, che tutela tutti i 540. “Una svolta storica per la Sicilia, la conferma che siamo sulla strada giusta per la rinascita industriale del Paese”, ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il destino dei 540 operai Deirimasti senza impiegoil fallimento di, che doveva reindustrializzare l’impianto, 350 saranno formati e riqualificati per essere reintegrati nel progetto industriale del gruppo Pelligra, che ha vinto il bando con un piano di riqualificazione dell’area.