Supercoppa Europea | l’Atalanta sfida il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 12 agosto 2024) La partenza della Serie A è sempre più vicina, con il calcio d’inizio previsto per il weekend del 17-18 agosto. Tuttavia, una formazione italiana ha ora ben altro su cui concentrarsi prima dell’inizio del campionato.di Giampiero Gasperini, infatti, è attesa il 14 agosto dalla superper lacontro il. Questa partita suscita grande interesse non solo tra i tifosi, ma anche tra chi segue le scommesse sul calcio. Le quote vedono ilchiaramente in vantaggio: la vittoria dei Blancos è quotata 1.55, mentre quella dei bergamaschi è a 5.25. La squadra allenata da Carlo Ancelotti, con la sua rosa stellare e l’acquisto di Kylian Mbappé, parte decisamente da una posizione privilegiata.