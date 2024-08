Rampini attacco profetico alla dittatura ideologica Woke | Vi racconto il suicidio occidentale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le polemiche esplose soprattutto durante lo svolgimento delle Olimpiadi di Parigi appena concluse non accennano a sopirsi. Ddiscussa cerimonia di apertura al trionfo nel pugilato femminile dell’atleta “iperandrogina” Imane Khelif, l’opinione pubblica sembra essersi divisa in due fazioni. Sotto accusa, secondo alcuni, la cosiddetta “cultura“, che vorrebbe imporre una nuova visione della realtà incentrata sul predominio dell’autopercezione individuale. Mentre altri negano persino che questa nuova cultura esista. Risulta dunque molto significativo e in parte “” un intervento di Federicodatato 15 Dicembre 2022. Il famoso editorialista del Corriere e di Repubblica è una voce importante per diversi motivi. Per prima cosa, appartiene tradizionalmente a un’area politica vicinasinistra.