Perché ho il fidanzato giovane Cristiano Malgioglio rompe il silenzio | chi è il suo compagno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)e la rivelazione sul. L’artista e paroliere siciliano riesce sempre a stupire il pubblico con la sua ironia e le sue provocazioni. Recentemente il cantautore ha pubblicato il tormentone estivo “Fernando” che, ha spiegato, è una dedica d’amore viscerale perRonaldo che, però, non è stato informato: “L’ascolterà, chissà cosa penserà di tutto questo”. La canzone, in realtà, gli è stata proposta da Pico Cibelli, presidente della Warner e, per quella sonorità latino-americana, l’ha sentita subito sua. Nel testo si parla anche di “sandunga“, parola spesso usata ad Amici. Si tratta di un termine che rimanda al colpo di fulmine, al sangue che ti scorre nelle vene “e che ti fa muovere come Ricky Martin o Shakira“. Leggi anche:, chi è il nuovo