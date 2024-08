Le leader in vacanza Meloni e von der Leyen tra libri e dossier prima del duello europeo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Impossibile immaginarle più diverse di così. Giorgia, presidente del Consiglio e Ursula von der, presidente della Commissione europea. In un’estate infuocata, anche le rispettive vacanze paiono rispecchiare personalità ben distinte e differenze di percorso, dopo relazioni sul filo non pervenute a intese più alte: non una rottura, ma una sopraggiunta e spiacevole distanza sì, visto l’ampio catalogo di momenti insieme – in elicottero sul biliardo romagnolo alluvionato, oppure a Tunisi in missione anti sbarchi. Ursula, plasticamente in relax dopo la rielezione del 18 luglio (senza i voti di FdI), si fa ritrarre su un fresco prato nordico nelle vacanze agli sgoccioli, tutte trascorse con la famiglia (il marito Heiko e i sette figli, a rotazione). Sta comodamente appoggiata al tronco di un albero.