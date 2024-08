La prima di Mbappé e il ritorno di tutti i big | come arriva il Real Madrid a Varsavia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Poco più di quarantotto ore separano l’Atalanta dall’ennesimo appuntamento con la storia. Impossibile dimenticare Dublino, sia chiaro, ma in quel dila Dea si gioca la possibilità di entrare nella leggenda andando a contendere la Supercoppa europea al grandedi Carlo Ancelotti. I Blancos, lo scorso 1° giugno a Wembley, hanno conquistato la loro quindicesima Champions League guadagnandosi la possibilità di sfidare la Dea con l’obiettivo di mettere le mani sul primo trofeo internazionale della stagione 2024/25. Una coppa che i Merengues hanno già vinto in cinque occasioni, su otto partecipazioni complessive, mentre per l’Atalanta si tratta di un debutto assoluto.