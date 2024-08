La crepa sul turismo Coalizione a Lepore | | Sbagliato indignarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lo stop perstavolta non arriva dal New York Times, che pure se l’è presa con la Città 30 e con il presunto overtourism sotto le Torri. Ma dalla sua maggioranza, ovvero la sinistra-sinistra dicivica. Non nuova, va detto, a posizioni come questa, niente di inedito. Però, ancora una volta, dal pungolo di chi siede in giunta arriva una chiave interessante sul momento politico interno, in città. Percivica il pezzo della giornalista Ilaria Maria Sala non era tutto da buttare. Anzi. "Il dibattito scatenato dall’articolo del New York Times sula Bologna riaccende i riflettori su un tema di cui, da tempo, ci occupiamo – scrivono in una nota che commenta ufficialmente il tema più caldo di questi giorni –. Non crediamo che la risposta più adatta alle opinioni, anche le più critiche, sulla nostra città, sia quella dell’indignazione espressa dal sindaco".