Borderlands il Film è un flop | gli incassi al debutto sono disastrosi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildiha registrato deglidecisamente deludenti durante il weekend del suo, anticipando di fatto quello che, salvo delle sorprese totalmente inaspettate, si rivelerà alla fine un grandeal botteghino, incapace di recuperare i costi di produzione e per il marketing. Come riportato da Variety, la pellicola cinematografica diretta da Eli Roth non è riuscita a conquistare il pubblico di tutto il mondo, incapace inoltre di portare al cinema persino gli appassionati più incalliti del franchise videoludico di Gearbox Software. Addentrandoci nello specifico della questione, ildiha incassato al botteghino internazionale appena 16,5 milioni di dollari, di cui 8,8 milioni generati nel mercato americano e 7,7 milioni in quello estero, cifre queste decisamente basse per undi questo tipo.