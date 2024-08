Storie di uomini innamorati dei gatti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 11 agosto 2024) Gliche amano (tanto) iesistono e a volte lo diventano per caso. Quando ho accolto in casa due, perfetti anche per il loro modo di essere dispettosi, il mio compagno è stato perentorio: sarebbero stati miei e solo miei; quindi, sotto mia esclusiva responsabilità. Fosse stato per lui, non avrebbe mai preso un gatto, diceva, perciò giurava e spergiurava che avrebbe fatto solo da spettatore. Sulle prime si è mantenuto irremovibile, limitandosi a osservare ini mentre mangiavano, giocavano e si acciambellavano. Li ha visti salutarlo quando tornava a casa dal lavoro e faceva loro spazio accanto a lui quando era triste, a letto. Poi ha iniziato a chiedermi di fare accomodare uno deisul divano con noi, ovviamente solo in osservazione. Dopo un anno e mezzo, ha fatto cadere la maschera.