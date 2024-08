Parigi fine dei Giochi senza rimpianti Il grazie di Meloni agli azzurri | Ci avete fatto sognare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024) Glisalutano idicon qualche rammarico (l’impressionante numero di quarti posti) ma. Di ogni edizione olimpica si dice che è la migliore mai realizzata, stavolta il passo indietro è stato indiscusso: organizzativo (un villaggio olimpico sgraditoatleti,aria condizionata) e logistico. La Senna come campo di gara è stato la cartina di tornasole di un evento gestito ai limiti dell’arroganza dorganizzatori francesi. E non solo per l’ideologizzazione di un evento che il combinato disposto tra la grandeur francese e la macronizzazione delle Olimpiadi ha prodotto. Con tutte le buone intenzioni del caso, appare singolare che due delle delle atlete simbolo delle Olimpiadi siano due pugili che non hannodiscutere per le loro qualità sul ring, ma per le polemiche sul loro diritto a gareggiare tra le donne.