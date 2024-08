Niente canti nella messa funebre | Il parroco ci ha detto di no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024)cantata per il defuntochiesa di Argenta, non perché mancano i coristi, ma per il divieto del prete celebrante. E si scatena la protesta sul web, tra le più colorite quella di Liana Gavioli: "Vorrei esprimere pubblicamente la vergogna che ho provato oggi (venerdì, ndr) verso la nostra parrocchia, che non si possa cantare in chiesa per un defunto mi pare assurdo, ancor di più se il coro è composto da ex studenti diplomati al conservatorio che conoscevano i brani per rito. E’ stato loro vietato perché, si è difeso il, "ad Argenta funziona così, queste sono le regole". Non si è potuto nemmeno suonare l’organo perché le chiavi non c’erano. Una mancanza di tatto: perché proibire di accompagnare in musica l’ultimo saluto di una persona che abbiamo amato? Ecco perché le chiese si vuotano".