LIVE Italia-USA Olimpiadi volley femminile in DIRETTA | è il momento più atteso

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 Anche le centrali le conosciamo bene: Washington e Ogbogu. La palleggiatrice è Poulter, il libero Wong-Orantes. 12.41 L’opposto è Andrea Drews, ma anche in questo caso in panchina siede una certa Jordan Thompson. La profondità della rosa statunitense fa paura. 12.39 La batteria di schiacciatrici degli USA è senza eguali al mondo. Le titolari sono Plummer e Robinson, ma in panchina siedono due campionesse del calibro di Larson e Robinson. Insomma, le americane hanno tante carte importanti anche a partita in corso. 12.35 Le americane sono campionesse in carica. Per l’si tratta della prima finale della storia ai Giochi in campo. 12.32 E’ la partita del destino. Può darci quella gioia che aspettiamo da tutta la nostra vita oppure una delusione tremenda e difficile da smaltire.