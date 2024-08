Caterina Bosetti | Siamo la squadra più forte da anni Oggi non ci siamo lasciate scappare l’occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)entra nella storia. Dopo un inizio complicato, la crescita partita dopo partita della numero 9 è stata fondamentale per scrivere uno dei risultati più importanti per lo sport azzurro. L’Italia ha vinto le Olimpiadi 2024 di pallavolo femminile,chilendo 3-0 gli Stati Uniti. Lei che, se non ci fossero stati infortuni, il posto in campo probabilmente non lo aveva. Ha risposto presente, andando oltre le critiche e crescendo sfida dopo sfida. Un tabellino in finale che recita 9 punti, 7 dall’attacco a cui si aggiungono un muro e un ace. In una partita senza storia, significa aver dato un contributo enorme.ha iniziato le Olimpiadi stentando, venendo sostituita spesso da Gaia Giovni, palesando problemi in ricezione e difficoltà in attacco. Il CT Julio Velasco però non ha mai smesso di credere ined è stato ripagato con una crescita vertiginosa.