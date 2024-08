Simone Consonni scherza sulla caduta | Ho assaporato il legno della pista L’argento mancava alla collezione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Una medaglia d’argento che fa ecomedaglia d’oro ottenuta ieri dalle ragazze. Elia Viviani e– fratello di Chiara, ieri campionessa olimpica in coppia con Vittoria Guazzini – festeggiano per essersi presi il secondo posto nella Madison di ciclismo su. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia delle due ruote festeggia un altro podio al termine di un contest vissuto letteralmente sul filo del rasoio, vinto dal Portogallo e completata dal terzo postoDanimarca. Un catino bollente, fra giri presi, sprint e cadute: una delle quali ha riguardato anche, precludendo forse l’oro agli azzurri, che si sono distinti per una splendida condotta di gara in particolare nella prima partecompetizione.