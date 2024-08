Presidenziali Usa dalla corsa di durata di Joe Biden a quella a ostacoli di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Verso la fine di luglio, chi dava probabilità di riuscita a quanto poi si è verificato, avrebbe avuto poi un barlume nella mente che lo avrebbe indirizzato a immaginare quale sarebbe stata l’evoluzione della campagna per le elezioni. Negli USA, oggi, lo stesso reciterebbe il mea culpa, tanto era remota fin da allora l’ ipotesi di lavoro che poi ha preso consistenza. Che Donald Trump e i suoi accoliti non potessero trasformarsi in distinti frequentatori di Ascott, buttando alle ortiche i “completi” da rodeo texani, più appropriati, era chiaro anche agli Amish fin dall’inizio. Altrettanto era apparso scontato chemai e poi mai avrebbe indossato le vesti di Biancaneve.