Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) È ildi combattimenti del, la regione dellainvasa dal: l’incursione tiene l’Europa con il fiato sospeso. L’esercito russo sta continuando a respingere l’invasione ucraina utilizzando aerei ed artiglieria per colpire truppe ed attrezzature militari. Sia nelrusso sia nel Sumy ucraino sono in atto evacuazioni di civili. Questa notte un cacciabombardiere supersonico russo Su-34 ha colpito questa notte le forze armate ucraine. L’attacco è stato effettuato su obiettivi di ricognizione con una bomba detonante volumetrica Odab-500 da cinque quintali con un modulo universale di pianificazione e correzione. Non solo, poiché i russi hanno attaccato anche con un missile anella periferia meridionale di Sudzha. È ildinel(ANSA FOTO) – cityrumors.