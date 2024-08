Lite nella notte | accoltellato un 19enne a Pescara

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di sabato 10 agosto 2024) Sabato 10 Agosto 2024, 11:05 – Ultimo aggiornamento: 11:13 Un’altradi violenza ha sconvolto la tranquillità ditarda serata di ieri, all’esterno di uno stabilimento balnearezona di Portanuova, unè stato vittima di un accoltellamento durante una rissa scoppiata per motivi ancora da chiarire. Il giovane, raggiunto da un fendente all’addome, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale civile. Fortunatamente, le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, sono state giudicate non gravi dai medici. L’episodio ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica della rissa e identificare i responsabili.