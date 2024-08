Gesesa – Benevento | il calendario delle prossime chiusure idriche fino al 19 di agosto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minuticomunica che, non essendo variate le condizioni che hanno generato lo stato di carenza idrica in cui si trova la città di, è costretta a proseguire con lenotturne in alcune zone della Città di. L’erogazione idrica sarà sospesa, quindi, nelle zone e nelle date di seguito indicate: 12-13(lun-mart) dalle 23:00 alle 05:30 per la Zona Alta (serbatoio Gesuiti) e il Rione Libertà – dalle ore 22.00 alle ore 05.30 per il Distretto Ponticelli. 13/14(mart-merc) dalle 23:00 alle 05:30 per la Zona Alta (serbatoio Gesuiti) e il Rione Libertà – dalle ore 22.00 alle ore 05.30 per il Distretto Ponticelli. 14/15(merc-giov) dalle 23:00 alle 05:30 per la Zona Alta (serbatoio Gesuiti) e il Rione Libertà – dalle ore 22.00 alle ore 05.30 per il Distretto Ponticelli.