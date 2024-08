Beautiful anticipazioni 11-17 agosto 2024 | Sheila viene catturata ma ha un infarto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 10 agosto 2024)non si ferma neanche a Ferr. I telespettatori potranno scoprire così “senza interruzioni” cosa succederà alla fuggitiva. Per la cattivissima, le cose non si mettono bene. La soap è in onda tutti i giorni alle 13.45 (la domenica alle 14) su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.da domenica 11 a sabato 17Deacon aiuta a catturareDeacon (Sean Kanan) permette agli agenti e a Bill (Don Diamont) e Ridge (Thorsten Kaye) di arrivare e catturare, ma lei riesce a scappare ancora una volta. Alla fine, però,raggiunta da Bill.ha un, ormai in trappola, cede e cade a terra, svenuta. A “Il Giardino”, Baker (Dan Martin) cattura(Kimberlin Brown) grazie alla collaborazione di Deacon (Sean Kanan).