Ucraina nuovo attacco in territorio russo Crosetto | Nessuna arma italiana | non le possono usare

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Le armi che abbiamo fornito noiessere utilizzate solo dal punto di vista difensivo. E quelle che potrebbero essere utilizzate in un altro modo nonessere utilizzate, non hanno la possibilità di essere utilizzate per unsul”. A spiegarlo è stato il ministro della Difesa Guido, a proposito degli attacchi dell’in: “negli attacchi dell’in Russia” Ospite di Radio Anch’io su Rai Radio Uno,ha sottolineato che “nessun Paese deve invadere un altro Paese”. “Dobbiamo mantenere questa linea. Il nostro tentativo – ha aggiunto – è quello di dire che deve cessare l’, che si devono ripristinare le regole del diritto internazionale.