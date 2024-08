Perché il blues della alle Olimpiadi non vuole più chiamarsi Farfalle

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 9 agosto 2024) Da “Butterflies” a campioni: l’iconica squadra italiana La squadra italiana di ginnastica ritmica, un tempo nota come “Butterflies” per la sua eleganza e grazia, è diventata una potenza internazionale nello sport. Nel corso degli anni, non solo hanno affascinato il pubblico, ma hanno anche conquistato il cuore dei giudici di tutto il mondo. Sebbene le loro vittorie siano troppo numerose per essere contate Il loro risultato più significativo rimane il bronzo olimpico a Tokyo 2020, dove si sono piazzati dietro solo a Bulgaria e Russia, entrambe non in gara a Parigi. Sebbene la loro recente prestazione alla Coppa del Mondo di Valencia li abbia visti piazzarsi quarti nell’All-around, le prossimepotrebbero portare un’inversione di tendenza.