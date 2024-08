L' Ucraina annuncia il vero obiettivo dell' offensiva in Russia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Molti esperti di cose militari lo giudicano un azzardo insostenibile, altri come una mossa geniale, ma come che sia l'in territorio russo verso Kursk è arrivata al terzo giorno, i soldati di Zelensky si sono ormai spinti per 20 km all'interno, e il suo governo dopo un silenzio iniziale ormai ammette la manovra. «La causa principale di qualsiasi escalation, anche a Kursk, è stata l'aggressione inequivocabile da partenella convinzione di poter invadere l'impunemente», ha spiegato il suo consigliere Mykhailo Podolyak. Che ancora due giorni fa ammetteva come i soldati ucraini fossero «mentalmente esausti», e a fine luglio aveva ammesso la necessità di negoziare con la, ma «sulla base del diritto internazionale».