La vera parità di genere si avrà solo prendendo seriamente in considerazione la paternità

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Jakub Stanislaw Golebiewski In risposta al post della dottoressa Nadia Somma, che mette in luce le numerose sfide affrontate dalle donne italiane, in particolare dalle madri lavoratrici, è essenziale approfondire un tema ancora troppo spesso trascurato: la mancanza di fiducia verso la. Questo aspetto, poco discusso, costituisce una delle principali barriere alla realizzazione di unadi, sia nel mondo del lavoro che all’interno delle famiglie. Il fatto che in Italia i congedi diobbligatori siano ancora limitati a soli 10 giorni è emblematico di una visione istituzionale che non riconosce pienamente il ruolo dei padri come caregiver.