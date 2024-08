La ragazza di Stillwater film su Canale 5 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Questa sera, venerdì 9 agosto 2024, alle 21:20 in tv su5, va in onda in prima tv ilLadi, con protagonista Matt Damon. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. Ladi“Ladi” è un intensodrammatico che segue le vicende di Bill Baker (interpretato da Matt Damon), un operaio petrolifero dell’Oklahoma che si reca in Francia per aiutare sua figlia Allison (Abigail Breslin), ingiustamente condannata all’ergastolo per omicidio. Bill, un uomo semplice e tenace, si trova a dover affrontare un sistema giudiziario straniero, una lingua diversa e una cultura che gli è del tutto estranea. Determinato a dimostrare l’innocenza di sua figlia, si immerge in un’indagine pericolosa e complessa, scoprendo verità inaspettate e legami inattesi.