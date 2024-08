GTA 6 | riconfermata l’uscita nel periodo già annunciato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildi uscita per l’attesissimo GTA 6 sembra essere ancora lo stesso: il prossimo Grand Theft Auto sarà da noi senza posticipi Nel recente colloquio trimestrale con gli investitori, Take-Two ha riconfermato ildi uscita per Grand Theft Auto VI, o colloquialmente GTA 6. Uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi è pertanto ancora previsto per l’autunno 2025, come confermato da una delle diapositive mostrate nel corso del meeting. Questo, per il team di sviluppo Rockstar Games, rappresenta un’inattesa ma gradita novità. I precedenti capitoli della saga, infatti, bene o male sono stati tutti posticipati uno dopo l’altro. Non per il sesto episodio del più noto romanzo criminale videoludico, però. Pur essendo questo untumultuoso per l’industria dell’intrattenimento, scioperi dei doppiatori inclusi, la tabella di marcia resta invariata.