Grimaldi e Colonna ancora sul gradino più alto del podio | vincono anche a Gavorrano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Come era successo qualche settimana fa al Trofeo Castello di Montemassi, Gianlucae Federicoil Trofeo della Stazione, gara di ciclismo amatoriale validacome prova del "Corri in Provincia Uisp" di ciclismo su strada, disputata al Grilli di. La gara ha visto al via 109 corridori divisi in due partenze. Nella prima partenzaprotagonista la squadra della Speey Bike del presidente Giorgio Baroni. Un percorso vallonato che prevedeva quattro passaggi dalla stazione di Giuncarico con il famoso "strappo" di salita dove alla fine è stato predisposto l’arrivo. Nonostante il caldo l’andatura è stata subito sostenuta e i più bravi subito in evidenza. L’azione decisiva a metà gara quando in dodici andavano in fuga.