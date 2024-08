Cody Rhodes | Vorrei riportare questa versione del titolo…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo l’ultima edizione di Summerslam, grazie all’aiuto di Roman Reigns, Il campione indiscusso WWE,, è l’unico wrestler uscente da Wrestlemania ancora con il titolo alla vita. Qualche giorno prima dell’evento, intervistato da GQ Sports,ha parlato di 10 elementi definiti come “Essenziali” per la sua vita e quando ha parlato del titolo di campione WWE vinto a Wrestlemania ha menzionato un nuovo legame nato condella cintura, trattandosi del titolo specifico digenerazione in WWE, apprezzando particolarmente anche le placchette laterali con il suo logo, anziché aver trascritto semplicemente il suo nome.