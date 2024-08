Un posto al sole anticipazioni 8 agosto 2024 | i sospetti di Marina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 8 agosto 2024)Giordano inizierà a sospettare che Roberto le stia nascondendo qualcosa nel corso della puntata di Unaldi giovedì 8. La donna, infatti, noterà che il marito si sta comportando in modo insolito e deciderà di indagare per scoprire cosa stia architettando. L'imprenditore, di recente, è stato obbligato a rinunciare al piccolo Tommaso, il quale, per volontà del Tribunale, è stato trasferito in una casa famiglia. Ferri, pur continuando la propria vita come suggeritogli anche da, non ha mai smesso di pensare al bambino e, in vista del processo, ha elaborato una strategia per screditare Ida e non farle ottenere l'affidamento del figlio. Roberto, in particolare, per mettere in cattiva luce la Kovalenko di fronte ai giudici, ha contattato la zia della ragazza, Magda, e le ha chiesto di testimoniare contro la nipote.